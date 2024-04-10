Алматинцы могут оспорить штрафы за «грязный выхлоп» авто, сообщают эксперты

И измерения проводить не методом «газуй, а я смотреть на дым и на приборы буду», а строго по регламенту. В том числе не пытаться «нюхать» бензиновые машины при температуре меньше, чем минус 7, а дизельные, когда на улице ниже нуля. А при температуре воздуха выше плюс 35 использовать специальные повышающие коэффициенты и так далее", — отмечается в Kolesa.kz.