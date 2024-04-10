В Лесосибирске пенсионерку хотели переселить из аварийного дома в непригодное для жизни помещение

«Прокурор выяснил, что закон был нарушен уже на этапе торгов. Так, организаторы аукциона проигнорировали слишком ранний год постройки — 1990 (по закону допускается покупать квартиры, построенные не ранее 1993 года) и отсутствие электронагревательных приборов (в квартире не было плиты и части батарей). При подписании документов о приёмке и приобретении квартиры чиновников не смутило, что “новое” жильё не сходится с их же требованиями. При осмотре помещения они не заметили, что там нет даже умывальника, а потолок и пол разрушены. Стены были покрыты потёками и отслойками, ванна шаталась, а ширина дверного проёма входной двери оказалась предельно узкой и составила всего 65 см., что не может обеспечить безопасную эвакуацию при пожаре», — рассказали в прокуратуре.