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Курс тенге на 10 апреля, цены на нефть и металлы

Официальный курс — 446,14 тенге за доллар США.

Источник: Reuters

Нефть: цены на нефть изменились слабо и разнонаправленно вечером во вторник, пишет Интерфакс-Казахстан. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 аст повысились на 0,1%, до 90,47 за баррель. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,1%, до 86,34 долларов за баррель.

Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,70% на 17:33 аст.. Максимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Этот благородный металл нашел поддержку на уровне 2,285,70 доллара и сопротивление — на 2,384,35 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 1,17%, достигнув отметки 28,13 доллара за тройскую унцию.

Криптовалюта: по данным портала Investing.com, на 17:45 аст bitcoin торговался по 70,809,7 долларов долларов. За 24 часа первая криптовалюта подорожала на 2,08%, а ее капитализация составила 1,37 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 635,06 долларов, повысившись в цене на 1,4%. Капитализация этой криптовалюты составила 407,76 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,69 трлн долларов.

Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 9 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 9 апреля.

1 австралийский доллар 295,43 тенге.

1 азербайджанский манат 263,21 тенге.

10 армянский драм 11,5 тенге.

1 белорусский рубль 136,6 тенге.

1 бразильский реал 88,75 тенге.

10 венгерских форинтов 12,47 тенге.

1 гонконгский доллар 56,97 тенге.

1 грузинский лари 168,23 тенге.

1 датская крона 65,02 тенге.

1 дирхам ОАЭ 121,51 тенге.

1 доллар США 446,14 тенге.

1 евро 484,87 тенге.

1 индийская рупия 5,36 тенге.

1000 иранский риал 10,6 тенге.

1 канадский доллар 328,89 тенге.

1 китайский юань 61,68 тенге.

1 кувейтский динар 1451,81 тенге.

1 кыргызский сом 5 тенге.

1 малазийский ринггит 94,02 тенге.

1 мексиканский песо 27,39 тенге.

1 молдавский лей 25,45 тенге.

1 норвежская крона 41,82 тенге.

1 польский злотый 113,98 тенге.

1 риял Саудовской Аравии 118,95 тенге.

1 российский рубль 4,81 тенге.

1 СДР 591,39 тенге.

1 сингапурский доллар 331,65 тенге.

1 таджикский сомони 40,82 тенге.

1 тайский бат 12,27 тенге.

1 турецкая лира 13,86 тенге.

100 узбекских сумов 3,54 тенге.

1 украинская гривна 11,48 тенге.

1 фунт стерлингов соединенного королевства 565,97 тенге.

1 чешская крона 19,12 тенге.

1 шведская крона 42,3 тенге.

1 швейцарский франк 494,34 тенге.

1 южноафриканский ранд 24,14 тенге.

100 южно-корейских вон 32,96 тенге.

1 японская иена 2,94 тенге.

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