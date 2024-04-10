Курс тенге на 10 апреля, цены на нефть и металлы

Металлы: котировки фьючерсов на золото во вторник выросли, сообщает Investing.com. На COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне торговались по цене 2,00 доллара за тройскую унцию, поднявшись на 0,70% на 17:33 аст.. Максимумом сессии выступила отметка доллар за тройскую унцию. Этот благородный металл нашел поддержку на уровне 2,285,70 доллара и сопротивление — на 2,384,35 доллара. Фьючерс на серебро с поставкой в мае вырос на 1,17%, достигнув отметки 28,13 доллара за тройскую унцию.