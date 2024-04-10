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Цены на скупку драгметаллов изменятся в Беларуси

МИНСК, 10 апр — Sputnik. Министерство финансов Беларуси приняло решение изменить с 12 апреля тарифы на скупку у населения драгоценных металлов в изделиях и ломе, соответствующее ведомственное постановления № 22 от 3 апреля официально опубликовано в среду на Национальном правовом интернет-портале.

Источник: Sputnik.by

Скупочные цены на золото теперь увеличатся. Так, за один грамм золота 375 пробы установлена стоимость в 78,65 белорусских рублей (ранее 71,20).

Что касается других проб драгметалла, то стоимость за грамм на них следующая:

500-я проба — 104,86 белорусских рубля (ранее 94,93);

583-я и 585-я пробы — 122,69 (ранее 111,7);

750-я проба — 157,29 (ранее 142,40);

900-я проба — 188,75 (ранее 170,87);

916-я проба — 192,10 (ранее 173,91);

950-я проба — 199,23 (ранее 180,37);

958-я проба — 200,91 (ранее 181,89).

Цена серебра также увеличится:

750-я проба — 1,79 (ранее 1,66);

800-я проба — 1,90 (ранее 1,77);

875-я проба — 2,08 (ранее 1,93);

916-я проба — 2,18 (ранее 2,02);

925-я проба — 2,20 (ранее 2,04);

960-я проба — 2,28 (ранее 2,12).

Что касается платины 950-й пробы, то она тоже подорожает, но немного. Купить один грамм можно будет за 82 рубля 50 копеек (ранее 82,46).

В постановлении финансового ведомства говорится, что новые цены затронут лишь драгметаллы в изделиях и ломе, на мерные слитки и монеты это решение не распространяется.

Документ вступит в силу 12 апреля.

Последний раз скупочные цены на драгоценные металлы менялись в середине ноября прошлого года.

экономика
золото и драгметаллы