Продажи презервативов в России достигли минимума за пять лет

Этот показатель стал минимальным за последние пять лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные участников рынка.
Для сравнения, за тот же период 2020 года в стране продали 4,8 миллиона упаковок презервативов, 2021-го — 3,9 миллиона, 2022-го — 3,5 миллиона, 2023-го — более 3,2 миллиона. В денежном выражении показатель, напротив, увеличился на 0,03 миллиарда и достиг уровня в 1,17 миллиарда рублей, хотя годом ранее находился на отметке в 1,14 миллиарда, уточнили аналитики DSM Group.
Падение продаж презервативов в аптеках зафиксировал и директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Согласно его данным, за первые два месяца 2024 года россияне приобрели в торговых сетях на 5,3 процента меньше упаковок контрацептивов в сравнении с тем же периодом 2023-го. Опрошенные газетой эксперты связали подобную динамику прежде всего с переходом граждан на противозачаточные таблетки.
Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group сообщила о резком росте спроса россиян на тесты на беременность. Так, за первые десять недель 2024 года граждане потратили на их покупку в общей сложности 612 миллионов рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет. В годовом выражении продажи тестов выросли на 20,5 процента.