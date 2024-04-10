Продажи презервативов в России достигли минимума за пять лет

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные DSM Group сообщила о резком росте спроса россиян на тесты на беременность. Так, за первые десять недель 2024 года граждане потратили на их покупку в общей сложности 612 миллионов рублей, что стало рекордным показателем за последние пять лет. В годовом выражении продажи тестов выросли на 20,5 процента.