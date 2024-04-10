Международный аэропорт Кишинева сообщает о росте пассажиропотока

По общему количеству перемещений самолетов зафиксировано 2053 посадки и взлета за месяц.
Наибольший рост пассажиропотока в марте 2024 года отмечается по таким направлениям, как Шарм-эль-Шейх, Лондон, Ереван, Стамбул, Хургада.
При этом 9455 пассажиров, или 4,3% от общего пассажиропотока, в марте было перевезено по новым для кишиневского аэропорта направлениям, таким как Дубай, Афины, Мюнхен, Занзибар, Матталу.
Что касается грузовых перевозок, за прошлый месяц через воздушную гавань Кишинева прошло около 232,5 тонны товаров, что на 13% больше, чем в марте прошлого года.