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Жители Воронежской области получат в апреле две квитанции за электричество

Две квитанции по оплате электроэнергии за март получат все абоненты «ТНС энерго Воронеж». Это коснется жителей 21 района Воронежской области.

Источник: МК.RU Воронеж

Представители ресурсоснабжающей организации пояснили, что это сделано для удобства потребителей электроэнергии:

— Первый счет на оплату абоненты уже получили. Он был сформирован исходя из среднемесячного потребления. Во втором счете, который клиенты получат в апреле, будет отражена сумма за фактическое потребление с учетом уже оплаченной в начале месяца квитанции.

Данные изменения произойдут только в апреле, далее абонентам будет приходить один счет за электроэнергию.

В компании подчеркнули, что передавать показания счетчиков — очень важно. Передать данные прибора учета можно несколькими способами:

на сайте «ТНС энерго Воронеж», в мобильном приложении, в личном кабинете, через голосового помощника «Алиса», по телефону 8-(473)-202−35−50 (Единый контактный центр), в терминалах и кассах, СМС-сообщением на номер 8-(909)-211−86−02.

За консультацией можно обратиться в рабочее время с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу по телефону: 8-(473)-202−08−33.

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