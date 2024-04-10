Жители Воронежской области получат в апреле две квитанции за электричество

Представители ресурсоснабжающей организации пояснили, что это сделано для удобства потребителей электроэнергии:
— Первый счет на оплату абоненты уже получили. Он был сформирован исходя из среднемесячного потребления. Во втором счете, который клиенты получат в апреле, будет отражена сумма за фактическое потребление с учетом уже оплаченной в начале месяца квитанции.
Данные изменения произойдут только в апреле, далее абонентам будет приходить один счет за электроэнергию.
В компании подчеркнули, что передавать показания счетчиков — очень важно. Передать данные прибора учета можно несколькими способами:
на сайте «ТНС энерго Воронеж», в мобильном приложении, в личном кабинете, через голосового помощника «Алиса», по телефону 8-(473)-202−35−50 (Единый контактный центр), в терминалах и кассах, СМС-сообщением на номер 8-(909)-211−86−02.
За консультацией можно обратиться в рабочее время с 09:00 до 18:00 с понедельника по пятницу по телефону: 8-(473)-202−08−33.