В районе Царицыно 260 москвичей переселяют в новостройку

«Новостройка на Пролетарском проспекте в районе Царицыно состоит из одной секции с подземной парковкой. В ней 116 квартир, из которых две оборудованы для маломобильных граждан. В каждой из них выполнена светлая чистовая отделка по стандартам программы реновации», — приводятся его слова на портале mos.ru.