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В районе Царицыно 260 москвичей переселяют в новостройку

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. В районе Царицыно Южного административного округа (ЮАО) по программе реновации 260 человек переселяются в новостройку на Пролетарском проспекте. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Источник: РИА "Новости"

«Новостройка на Пролетарском проспекте в районе Царицыно состоит из одной секции с подземной парковкой. В ней 116 квартир, из которых две оборудованы для маломобильных граждан. В каждой из них выполнена светлая чистовая отделка по стандартам программы реновации», — приводятся его слова на портале mos.ru.

Левкин подчеркнул, что во дворе дома уже сделали проезды и пешеходные зоны, обустроили площадки для отдыха, детей и спорта, а также установили скамейки и урны, разбили газоны, высадили деревья и кустарники и провели наружное освещение. На первом этаже новостройки вскоре откроются предприятия, предоставляющие сервисно-бытовые услуги.

«Это уже седьмая переданная под заселение по программе реновации новостройка в районе и 26-я в округе. Таким образом, первый этап программы, завершающийся в конце 2024 года, выполнен в ЮАО на 72 процента, в частности в Царицыне — на 85 процентов», — сообщается на портале mos.ru.

Всего в районе Царицыно запланировано расселение 141 дома, более 36 тыс. москвичей переедут в новые квартиры.

недвижимость