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На «Экологию-Новосибирск» пожаловался в генпрокуратуру, СК и ФСБ конкурсный управляющий

Конкурсный управляющий пожаловался на «Экологию-Новосибирск» в генпрокуратуру, СК и ФСБ. Жалобы были также направлены в заксобрание и губернатору Андрею Травникову.

Источник: Прецедент

На «Экологию-Новосибирск» пожаловался в генпрокуратуру, СК и ФСБ конкурсный управляющий Владислав Баряев. Он также направил жалобы в МВД, заксобрание и губернатору региона Андрею Травникову. Соответствующие сведения опубликованы в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах.

В жалобах конкурсный управляющий отмечает бездействие следственных органов и прокуратуры. В документах на 34 листах Баряев расписал схему, по которой бывшим регоператором владеет группа компаний «ВИС». Кроме того, управляющий представил информацию о сделках, через которые из «Экологии-Новосибирск» выводились крупные суммы средств.

Согласно жалобе, ущерб «Экологии-Новосибирск» и ее кредиторам составил 1,089 млрд рублей.

— Я полагаю, что генеральным директором группы компаний «ВИС» Доевым Д. В., Туктаровым Ю. Е. совместно с Анисимовой Л. А. ООО «Экология-Новосибирск» изначально была определена роль неплатежеспособного общества, на котором останутся неисполненные денежные обязательства, в то время, как финансовый результат будет формироваться на иных (аффилированных) юридических лицах с целью избежать обращения принудительного взыскания на имущество (активы) по требованиям независимых кредиторов, — говорится в тексте жалобы.

Баряев отмечает, что, по его мнению, следственные органы нарушают сроки расследования и выносят необоснованные постановления по его жалобам.

Напомним, что в феврале 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В отношении компании-банкрота ввели конкурсное производство, и после этого она активно распродавала имущество, включая технику и мусорные контейнеры.

В последствии в причинении вреда региональному оператору заподозрили группу «ВИС». Конкурсный управляющий Владислав Баряев пришел к выводу, что у бывшего регоператора ООО «Экология-Новосибирск» есть признаки преднамеренного банкротства, но отсутствуют признаки фиктивного.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

экономика