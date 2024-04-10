На «Экологию-Новосибирск» пожаловался в генпрокуратуру, СК и ФСБ конкурсный управляющий

В жалобах конкурсный управляющий отмечает бездействие следственных органов и прокуратуры. В документах на 34 листах Баряев расписал схему, по которой бывшим регоператором владеет группа компаний «ВИС». Кроме того, управляющий представил информацию о сделках, через которые из «Экологии-Новосибирск» выводились крупные суммы средств.
Согласно жалобе, ущерб «Экологии-Новосибирск» и ее кредиторам составил 1,089 млрд рублей.
— Я полагаю, что генеральным директором группы компаний «ВИС» Доевым Д. В., Туктаровым Ю. Е. совместно с Анисимовой Л. А. ООО «Экология-Новосибирск» изначально была определена роль неплатежеспособного общества, на котором останутся неисполненные денежные обязательства, в то время, как финансовый результат будет формироваться на иных (аффилированных) юридических лицах с целью избежать обращения принудительного взыскания на имущество (активы) по требованиям независимых кредиторов, — говорится в тексте жалобы.
Напомним, что в феврале 2023 года «Экологию-Новосибирск» лишили статуса регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. В отношении компании-банкрота ввели конкурсное производство, и после этого она активно распродавала имущество, включая технику и мусорные контейнеры.
В последствии в причинении вреда региональному оператору заподозрили группу «ВИС». Конкурсный управляющий Владислав Баряев пришел к выводу, что у бывшего регоператора ООО «Экология-Новосибирск» есть признаки преднамеренного банкротства, но отсутствуют признаки фиктивного.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.