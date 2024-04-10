На «Экологию-Новосибирск» пожаловался в генпрокуратуру, СК и ФСБ конкурсный управляющий

— Я полагаю, что генеральным директором группы компаний «ВИС» Доевым Д. В., Туктаровым Ю. Е. совместно с Анисимовой Л. А. ООО «Экология-Новосибирск» изначально была определена роль неплатежеспособного общества, на котором останутся неисполненные денежные обязательства, в то время, как финансовый результат будет формироваться на иных (аффилированных) юридических лицах с целью избежать обращения принудительного взыскания на имущество (активы) по требованиям независимых кредиторов, — говорится в тексте жалобы.