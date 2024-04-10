Кроме этого, мужчине не оказали помощь в уничтожении останков животных. В рамках проверки будет дана оценка деятельности Службы ветеринарии Иркутской области и администрации Иркутского района. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фермер в Иркутском районе не получил компенсацию за скот, заболевший ЗУД
Прокуратура Иркутского района проводит проверку по обращению главы крестьянско-фермерского хозяйства, который не получил компенсацию за гибель скота, заразившегося узелковым дерматитом. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.