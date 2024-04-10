Иркутянке с инвалидностью вернули работу и компенсировали вынужденный прогул

Жительница Иркутска работала продавцом-консультантом в павильоне стройматериалов с 2013 года. После серьезной болезни в 2021 году она получила инвалидность и могла передвигаться только на инвалидной коляске. Работодатель не стала искать решений проблемы и попросила сотрудницу написать заявление об увольнении. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУФССП России по Иркутской области.
Позже женщина поняла, что её права были нарушены, и составила иск. Суд встал на сторону иркутянки, обязав работодателя восстановить её в должности, выплатить заработную плату за вынужденный прогул и моральную компенсацию.