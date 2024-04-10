Маломерные суда начнут производить на территории опережающего развития «Приморье»

Маломерные суда начнут производить на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» в этом году. Планируется, что Русская судостроительная компания в год будет выпускать пять судов различных типов и моделей, включая катера, яхты, лодки для рыбалки и прогулок.
Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), к производству маломерных судов в ТОР «Приморье» в Надеждинском районе компания приступит в третьем квартале 2024 года. Также предприятие будет обслуживать, ремонтировать и модернизировать такие транспортные средства. По соглашению с КРДВ резидент вложит в инвестпроект 15,6 миллиона рублей.
— Целью проекта является производство для дальневосточных потребителей высококачественных и надежных маломерных судов, а также оказание услуг по их ремонту и обслуживанию. Каждое судно будет разработано с учетом требований безопасности, комфорта и функциональности, пожеланий и индивидуальных требований клиентов, касающихся выбора материалов, размеров, компоновки, дополнительных опций и оснащения. Кроме этого, будем выполнять гарантийное и регулярное техническое обслуживание, замену комплектующих, ремонты корпусов и двигателей, установку дополнительного оборудования на суда, — сообщил гендиректор Русской судостроительной компании Игорь Пронович.
Также здесь будут консультировать по вопросам выбора и эксплуатации маломерных судов, помогать в оформлении документов и получении необходимых разрешений.
— При поддержке государства инвестор реализует проект, направленный на замещение импорта довольно востребованной в нашем морском регионе продукции — маломерных судов для прогулок, занятий спортом и рыбалки. Сниженные с 30% по 7,6% страховые взносы в течение 10 лет, нулевые налоги на имущество, прибыль и землю первые пять лет, свободная таможенная зона, комплексное сопровождение со стороны КРДВ помогут запустить производство в намеченные сроки и уверенно развиваться, — сказал директор «КРДВ Приморье» Алексей Дунаев.
Напомним, по соглашениям с КРДВ 118 резидентов ТОР «Приморье» вкладывают в свои проекты свыше 200 миллиардов рублей и создают более 17 тысячи рабочих мест. Объем вложенных средств в экономику региона превышает 30 миллиардов рублей, на предприятиях резидентов создано 2,8 тысячи рабочих мест.