Маломерные суда начнут производить на территории опережающего развития «Приморье»

Маломерные суда начнут производить на территории опережающего развития (ТОР) «Приморье» в этом году. Планируется, что Русская судостроительная компания в год будет выпускать пять судов различных типов и моделей, включая катера, яхты, лодки для рыбалки и прогулок.



Как сообщили в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), к производству маломерных судов в ТОР «Приморье» в Надеждинском районе компания приступит в третьем квартале 2024 года. Также предприятие будет обслуживать, ремонтировать и модернизировать такие транспортные средства. По соглашению с КРДВ резидент вложит в инвестпроект 15,6 миллиона рублей.



— Целью проекта является производство для дальневосточных потребителей высококачественных и надежных маломерных судов, а также оказание услуг по их ремонту и обслуживанию. Каждое судно будет разработано с учетом требований безопасности, комфорта и функциональности, пожеланий и индивидуальных требований клиентов, касающихся выбора материалов, размеров, компоновки, дополнительных опций и оснащения. Кроме этого, будем выполнять гарантийное и регулярное техническое обслуживание, замену комплектующих, ремонты корпусов и двигателей, установку дополнительного оборудования на суда, — сообщил гендиректор Русской судостроительной компании Игорь Пронович.



Также здесь будут консультировать по вопросам выбора и эксплуатации маломерных судов, помогать в оформлении документов и получении необходимых разрешений.