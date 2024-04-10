Кому в Казахстане предлагали самую высокую зарплату в марте

Также, по данным ведомства, количество вакансий увеличилось только в четырех регионах Казахстана: в Карагандинской области (+16 процентов, или 919 вакансий), области Абай (+11 процентов, или 256 вакансий), Северо-Казахстанской (+8 процентов, или 210 вакансий) и Кызылординской (+6 процентов, или 133 вакансии) областях.