Кому в Казахстане предлагали самую высокую зарплату в марте

По данным ведомства, в марте наибольший размер заработной платы работодатели предлагали инженерам по объективному контролю (в среднем от 650 тысяч тенге), начальникам участков в добывающей промышленности (от 628 тысяч тенге), а также главным строителям (от 627 тысяч тенге).
Среди соискателей самые высокие требования к заработной плате были на позицию заместителя начальника производства в строительстве (в среднем от 1,1 миллиона тенге), мастера по добыче нефти (937 тысяч тенге) и директора коммерческих предприятий (819 тысяч тенге).
Также, по данным ведомства, количество вакансий увеличилось только в четырех регионах Казахстана: в Карагандинской области (+16 процентов, или 919 вакансий), области Абай (+11 процентов, или 256 вакансий), Северо-Казахстанской (+8 процентов, или 210 вакансий) и Кызылординской (+6 процентов, или 133 вакансии) областях.
Больше всего резюме было размещено от соискателей из Туркестанской области (10 тысяч резюме), а также в Алматинской области и Алматы (по 5,6 тысячи резюме).
В южных регионах, где традиционно наблюдается избыток рабочей силы, на одну вакансию приходится два соискателя. В время как в северных районах на одно резюме приходится две вакансии.