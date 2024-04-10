Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Морским перевозчикам предлагают получить «калининградскую субсидию»

Росморречфлот объявил отбор российских организаций на право получения субсидии из федерального бюджета для возмещения расходов на морские перевозки грузов на калининградском направлении в условиях внешнего санкционного воздействия.

Источник: Новый Калининград

Информация об этом опубликована на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки.

Прием заявок стартовал вечером 9 апреля. Он продлится до 09:00 мск 19 апреля. Победителей обещают объявить 22 апреля, договоры с ними будут заключены в течение четырех дней.

«В отборе могут принять участие российские организации, осуществляющие морские перевозки грузов с использованием собственных или привлеченных морских судов, судов смешанного “река-море” плавания и автомобильно-железнодорожных паромов», — сообщает Росморречфлот.

Ранее Правительство РФ выделило на субсидирование морских перевозок на калининградском направлении 1,8 млрд рублей.

По данным федерального кабмина, в 2023 году грузоперевозчикам было перечислено более 2,2 млрд рублей.