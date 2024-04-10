В Заельцовском районе Новосибирска приступили к капремонту моста

Об этом рассказали в пресс-центре мэрии. Работы должны выполнить до октября 2025 года. Необходимо провести переустройство опор и балок пролетного строения, сопряжение конструкции с насыпью, устройство выравнивающего слоя, гидроизоляцию и непосредственно само покрытие.