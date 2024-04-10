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В Заельцовском районе Новосибирска приступили к капремонту моста

Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

Источник: Аргументы и факты

В Заельцовском районе Новосибирска приступили к капитальному ремонту автомобильного моста через реку 2-ю Ельцовку.

Об этом рассказали в пресс-центре мэрии. Работы должны выполнить до октября 2025 года. Необходимо провести переустройство опор и балок пролетного строения, сопряжение конструкции с насыпью, устройство выравнивающего слоя, гидроизоляцию и непосредственно само покрытие.

Стоимость работ составила 171,1 млн рублей. Мост построили в 1965 году. После капремонта его длина увеличится на один метр. Необходимо создать две полосы движения шириной по 3,75 метра.