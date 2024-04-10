Амурский мост в Хабаровском крае ждёт реконструкция

Специалисты ДСД «Дальний Восток» в 2024 году приступят к крупному ремонту моста через Амур, который находится на подъезде к городу Комсомольск-на-Амуре. Как сообщили корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе дирекции, сооружение было построено достаточно давно и серьёзной реконструкции с того времени не видело.
Автодорожная часть моста была сдана в эксплуатацию в 1982 году под нагрузки того времени, несравнимые с нынешними. Сегодня же, как говорят специалисты, по нему ежесуточно проезжают порядка 5,5 тысяч автомобилей, значительная часть которых — грузовики. Не удивительно, что за столь долгий срок эксплуатации, при значительно возросшей интенсивности, появилось множество дефектов.
— Ремонт рассчитан на три года. Объект технически сложный — длина каждого ферменного пролета составляет более 350 метров, при этом работы будут проводиться на высоте 50 метров от уровня воды. Поскольку мост обеспечивает бесперебойное сообщение с Комсомольском-на-Амуре и не имеет альтернативного объезда, на период ремонта движение транспорта прерывать не будут, — рассказал директор ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев. Согласно планам, специалисты должны отремонтировать пролётные строения и мостовое полотно. Также будет выполнена замена ограждений и уложено новое асфальтобетонное покрытие на всей протяжённости сооружения. Кроме того, проектом предусмотрено новое освещение проезжей части и архитектурно-художественная подсветка. К работам планируют приступить уже в мае — сразу как установятся устойчивые положительные температуры.
Напомним, что в последний раз мост через Амур в Комсомольске-на-Амуре латали осенью прошлого года. Так, 22 сентября на левой полосе проезжей части сооружения просела железобетонная плита. Для безопасности движения здесь был введён реверсивный режим движения. На то, чтобы устранить дефект, дорожникам потребовалось почти два месяца.