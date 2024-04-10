Амурский мост в Хабаровском крае ждёт реконструкция

— Ремонт рассчитан на три года. Объект технически сложный — длина каждого ферменного пролета составляет более 350 метров, при этом работы будут проводиться на высоте 50 метров от уровня воды. Поскольку мост обеспечивает бесперебойное сообщение с Комсомольском-на-Амуре и не имеет альтернативного объезда, на период ремонта движение транспорта прерывать не будут, — рассказал директор ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев. Согласно планам, специалисты должны отремонтировать пролётные строения и мостовое полотно. Также будет выполнена замена ограждений и уложено новое асфальтобетонное покрытие на всей протяжённости сооружения. Кроме того, проектом предусмотрено новое освещение проезжей части и архитектурно-художественная подсветка. К работам планируют приступить уже в мае — сразу как установятся устойчивые положительные температуры.