Здесь последняя гавань старого корабля и рассвет вкусов: во Владивостоке открылось гастрономическое пространство

Где есть вкусная еда, там и люди, а где люди — там, конечно же, не обойдется без историй. Как же много интересного и удивительного скрывается за дверьми новоиспеченной площадки «Агар-Агар» от команды Pacific Russia Food. Здесь дальневосточный колорит доступный для всех поклонников разных возрастов. Гости и жители Владивостока смогут посещать кулинарные мастер-классы, летом пространство планируют использовать еще и как бистро, где также будут продаваться различные консервированные деликатесы и вина русских производителей. Этой весной гастро-команда запускает помимо полюбившегося всем фестиваля мидий фестиваль «Майские». Проект значительно отличается от всех, что были до него. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Раньше для различных мероприятий и кулинарных занятий приходилось снимать помещение неподалеку от кинотеатра «Океан». Теперь же появилось свое, родное место прямо напротив моря в нескольких шагах от ресторана «Семь футов». В гастрособытийном пространстве есть два зала: «Острова» и «Тайга». В первом в глаза сразу бросаются панорамные окна с видом на морскую гладь и яхты. Но еще здесь есть самый настоящий борт старого корабля. Гости смогут опрыскивать его из дозатора соленой водой, чтобы он, как полагается «ушедшему на пенсию» судну, постепенно покрывался ржавчиной, храня истории посетителей и моряков. Во втором зале в интерьере преобладает дерево. А еще, если присмотреться, можно увидеть железную голову рыси.
«Все празднество развернется у кинотеатра “Океан”. Там будет звучать музыка, художники распишут стены и тем самым создадут новые арт-объекты. Какие именно — пока секрет. Надеемся, что городские художники также смогут расписать автобус — он будет разъезжать по Владивостоку после окончания фестиваля», — поделилась Татьяна Заречнева.
Глава города Константин Шестаков лично поздравил гастро-команду с такой успешной реализацией планов и пожелал дальнейшего роста и развития.
«Эта площадка вкладывает в себя очень много смыслов. Дает возможность полюбить дальневосточную кухню и приготовить ее так, как это может сделать профессиональный повар, обрести амбассадоров по всему миру и дать возможность реализации тем ребятам, которые позиционируют дальневосточную кухню в наших ресторанах».
Отметим, что фестиваль мидий пройдет в дальневосточной столице с 1 по 15 мая, а фестиваль «Майские» с 11 по 12 мая.