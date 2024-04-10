Здесь последняя гавань старого корабля и рассвет вкусов: во Владивостоке открылось гастрономическое пространство

Где есть вкусная еда, там и люди, а где люди — там, конечно же, не обойдется без историй. Как же много интересного и удивительного скрывается за дверьми новоиспеченной площадки «Агар-Агар» от команды Pacific Russia Food. Здесь дальневосточный колорит доступный для всех поклонников разных возрастов. Гости и жители Владивостока смогут посещать кулинарные мастер-классы, летом пространство планируют использовать еще и как бистро, где также будут продаваться различные консервированные деликатесы и вина русских производителей. Этой весной гастро-команда запускает помимо полюбившегося всем фестиваля мидий фестиваль «Майские». Проект значительно отличается от всех, что были до него. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».