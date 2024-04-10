Фруктовый рынок в Казахстане: сокращение сбора винограда, но увеличение ягод

Фрукты и орехи — важнейшая часть рациона казахстанцев. В 2023 году валовой сбор семечковых и косточковых культур в целом сократился на 3,2%, до 3,2 млн центнеров. В частности, сбор яблок уменьшился на 6,1%, до 2,5 млн центнеров, сбор груш — сразу на 18,9%, до 129,4 тыс. центнеров. В то же время сбор абрикосов вырос на ощутимые 40,5%, до 340,2 тыс. центнеров, а сбор вишни — на 0,6%, до 127,5 тыс. центнеров.
Для ягодных культур ситуация позитивнее: тут общий валовой сбор основных культур увеличился на 11,3%, до 260,2 тыс. центнеров, в том числе сбор малины — на 19,8%, до 125,1 тыс. центнеров, клубники — на 11,1%, до 90,1 тыс. центнеров. А вот сбор смородины сократился на 6,8%, до 37,3 тыс. центнеров.
Сбор винограда уменьшился сразу на 23,2%, до 635 тыс. центнеров. Сократился также сбор орехов: на 6,9%, до 28,8 тыс. центнеров.
Что касается цен на эти популярные у казахстанцев продукты, по итогам марта текущего года фрукты подорожали на 13,6% за год. В том числе свежие фрукты выросли в цене на 17,9%, переработанные и консервированные — на 4,1%.
Среди свежих фруктов виноград подорожал на 40,4%, яблоки — на 18,3%, груши — на 17%, лимоны — на 11%, киви — на 10,9%, апельсины — на 7,5%, бананы — на 7,2%. Среди переработанных консервированные ягоды и фрукты выросли в цене на 9,1%, замороженные — на 8,2%, сухофрукты и орехи — на 4%. В том числе изюм подорожал на 9,2%, арахис — на 6,1%, подсолнечные семечки — на 5,1%, курага — на 4,4%, сухофрукты для компота — на 3,7%, финики — на 1,8%. А вот фундук, миндаль, кешью и грецкий орех, напротив, подешевели на 1,4%.
В региональном разрезе наибольшее удорожание фруктов было зафиксировано в Жетысуской области: на 26,3% за год. В число антилидеров также попали Шымкент (плюс 18,1% за год), Жамбылская (плюс 18,1%) и Западно-Казахстанская (плюс 17,7%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Атырауской области: на 7,2%. А вот в Абайской области цены в секторе уменьшились на 1,2%.
А если сравнить наши цены с мировыми? На 5 апреля текущего года, согласно данным Numbeo, бананы в РК стоили 2,1 долл. США за кг, яблоки — 1,4 долл. США, апельсины — 2,3 долл. США. Стране присвоили 21-е место по дороговизне бананов, 30-е — по дороговизне апельсинов и 77-е — по дороговизне яблок среди 95 стран, вошедших в рейтинг. То есть бананы у нас дорогие, стоимость апельсинов — средняя, а вот яблоки ожидаемо всё-таки достаточно дешёвые.
При этом среди стран СНГ бананы дороже всего стоят именно в нашей стране, а апельсины и яблоки — в Узбекистане (2,3 долл. США и 1,4 долл. США за кг соответственно). По ценам на апельсины и яблоки Казахстан занял второе место среди стран содружества.
Самые дешёвые по СНГ бананы — в России (1,2 долл. США за кг), апельсины — в Азербайджане (1,4 долл. США), яблоки — в Украине* (0,7 долл. США).
* У Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус.