Фруктовый рынок в Казахстане: сокращение сбора винограда, но увеличение ягод

Среди свежих фруктов виноград подорожал на 40,4%, яблоки — на 18,3%, груши — на 17%, лимоны — на 11%, киви — на 10,9%, апельсины — на 7,5%, бананы — на 7,2%. Среди переработанных консервированные ягоды и фрукты выросли в цене на 9,1%, замороженные — на 8,2%, сухофрукты и орехи — на 4%. В том числе изюм подорожал на 9,2%, арахис — на 6,1%, подсолнечные семечки — на 5,1%, курага — на 4,4%, сухофрукты для компота — на 3,7%, финики — на 1,8%. А вот фундук, миндаль, кешью и грецкий орех, напротив, подешевели на 1,4%.