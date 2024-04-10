Новый мост через ерик Гнилой под Волгоградом готов на 95%

В Волго-Ахтубинской пойме завершили надвижку последнего пролета нового моста через ерик Гнилой, который станет частью Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и международного транспортного коридора «Север-Юг». Как идет стройка, 9 апреля проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.
— Мост через ерик Гнилой состоит из двух «ниток», общая готовность объекта — 95%, — рассказали в обладмине.
Третий пусковой комплекс разбили на два этапа. Первый — длиной 4,5 километра с двумя мостами через ерики Осинки и Гнилой и транспортной развязкой. Сейчас его готовность более 80%. По словам губернатора, стройку должны завершить к концу 2024 года.
Второй этап протяженностью 9,7 километра включает 6 мостовых сооружений и 10 водопропускных труб. Проект уже прошел госэкспертизу. Этой весной начнут разработку строительства и второй части самого моста через Волгу. Проект обойдется в 160 миллионов рублей.