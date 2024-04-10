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Новый мост через ерик Гнилой под Волгоградом готов на 95%

Последний пролет нового моста через ерик Гнилой надвинули под Волгоградом.

Источник: администрация Волгоградской области

В Волго-Ахтубинской пойме завершили надвижку последнего пролета нового моста через ерик Гнилой, который станет частью Третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу и международного транспортного коридора «Север-Юг». Как идет стройка, 9 апреля проверил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

— Мост через ерик Гнилой состоит из двух «ниток», общая готовность объекта — 95%, — рассказали в обладмине.

Третий пусковой комплекс разбили на два этапа. Первый — длиной 4,5 километра с двумя мостами через ерики Осинки и Гнилой и транспортной развязкой. Сейчас его готовность более 80%. По словам губернатора, стройку должны завершить к концу 2024 года.

Второй этап протяженностью 9,7 километра включает 6 мостовых сооружений и 10 водопропускных труб. Проект уже прошел госэкспертизу. Этой весной начнут разработку строительства и второй части самого моста через Волгу. Проект обойдется в 160 миллионов рублей.

строительство