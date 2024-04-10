Новый мост через ерик Гнилой под Волгоградом готов на 95%

Третий пусковой комплекс разбили на два этапа. Первый — длиной 4,5 километра с двумя мостами через ерики Осинки и Гнилой и транспортной развязкой. Сейчас его готовность более 80%. По словам губернатора, стройку должны завершить к концу 2024 года.