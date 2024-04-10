В Новосибирске на ремонт улицы Мира потратят полмиллиарда рублей

В Новосибирске планируют обновить дорогу и трамвайные пути на улице Мира. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Согласно документам, речь идет об участке от площади Сибиряков-Гвардейцев до Советского шоссе. В рамках ремонта специалисты проведут замену верхнего слоя асфальта, отремонтируют тротуары и пути. На объекте также установят новые ливневки, светофоры и нанесут разметку.
За работы подрядчику готовы заплатить 503 миллиона рублей. Провести ремонт необходимо до 1 октября текущего года.