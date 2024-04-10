В Новосибирской области ликвидируют «Камнереченский щебеночный завод»

С начала февраля 2022 года завод находился в режиме простоя из-за резкого снижения объемов производства нерудных материалов в 2021 году. Конце апреля 2022 года сотрудники завода заявили о прекращении работы с начала февраля. На момент остановки работы на предприятии работало 200 человек.