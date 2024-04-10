Возможность выкупа льготного арендного жилья проработают в Хабаровском крае

Создание арендного жилья в рамках поручения президента, данного по итогам Восточного экономического форума 2022 года и включенного в перечень Стратегических инициатив правительства России, ведется с участием АО «ДОМ.РФ». Планируется возведение не менее 10 тысяч новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов и других людей в ДФО за счет выделенных 87 миллиардов рублей. Арендная плата будет доступна благодаря субсидированию ставок из федерального и региональных бюджетов и составит около ¼ среднерыночной цены.