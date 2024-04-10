Возможность выкупа льготного арендного жилья проработают в Хабаровском крае

Минвостокразвития России и ДОМ.РФ проведут анализ возможности выкупа арендного жилья по «дальневосточной ипотеке». Поручение дал заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседания президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Создание арендного жилья в рамках поручения президента, данного по итогам Восточного экономического форума 2022 года и включенного в перечень Стратегических инициатив правительства России, ведется с участием АО «ДОМ.РФ». Планируется возведение не менее 10 тысяч новых арендных квартир для студентов, молодых специалистов и других людей в ДФО за счет выделенных 87 миллиардов рублей. Арендная плата будет доступна благодаря субсидированию ставок из федерального и региональных бюджетов и составит около ¼ среднерыночной цены.
— Предлагается исследовать возможность продления механизма льготной аренды жилья, позволяя выкупить квартиру по программе «дальневосточной ипотеки». Необходимо разработать процедуру реализации этого предложения с целью повышения привлекательности программы доступного жилья для населения, — сказал Юрий Трутнев.
В Хабаровском крае планируется построить более 1,6 тысячи арендных квартир в его столице и Комсомольске. Девять договоров участия в строительстве уже заключены с застройщиками почти на 1,5 тысячи квартир. Первые из них будут доступны для аренды во втором квартале 2025 года.