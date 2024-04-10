Завершено возведение основных конструкций эстакады над Симферопольским шоссе

Сейчас ведутся работы по нанесению антикоррозионной защиты поверхности и устройству оклеечной гидроизоляции. Это необходимо для повышения долговечности и надежности металлоконструкций. Их покрывают лакокрасочными материалами с гарантированным сроком службы не менее 15 лет. На этапе подготовки специалисты удаляют с металлических поверхностей следы загрязнения, окалину, химический налет, проводят абразивную чистку. Железобетонные конструкции опор и пролетных строений окрашивают вододисперсной акриловой краской со сроком службы также не менее 15 лет.