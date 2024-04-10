Вашингтон
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии средняя зарплата в январе превысила 57 тысяч рублей

Среднемесячная номинальная начисленная работникам организаций зарплата в Башкирии в январе составила 57 тыс. руб., следует из опубликованного Росстатом доклада «Социально-экономическое положение России». За год показатель увеличился на 14,8%, а по сравнению с декабрем 2023 года — уменьшился на 22,5%.

Источник: Reuters

По уровню начисленной средней зарплаты республика занимает четвертое место среди субъектов Приволжского федерального округа. В среднем по ПФО показатель составил 56,4 тыс. руб. Наиболее высокие средние зарплаты в январе были начислены в Татарстане (63,4 тыс. руб.), Пермском крае (61,5 тыс. руб.) и Самарской области (58,5 тыс. руб.).