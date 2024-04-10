В Татарстане ЧОПы не хотят охранять школы из-за низких тарифов

На заседании комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку главной темой для обсуждения стало обеспечение безопасности в школах и детсадах. Нет, их все оборудуют системами видеонаблюдения и сигнализацией. Вот только ЧОПы (частные охранные предприятия) отказываются подписываться с образовательными учреждениям договоры о предоставлении своих услуг. Причина в низкой тарифной ставке.
Так, за час работы в образовательных учреждениях первой и второй категории опасности полагается 150 рублей, третей категории — 130 рублей. На это из местных бюджетов в 2024 году предусмотрели более 1,4 миллиарда рублей.
Как отметил на заседании комитета зам главы Минобразования Татарстана Станислав Андреев, это действительно низкие тарифы. О чем тем же директорам школ не раз писали представители ЧОПов.
В связи с этим татарстанский Центр экономических и социальных исследований предложил поднять тарифы на охрану образовательных учреждений первой и второй категории до 162 рублей в час, третей категории — до 140 рублей в час. Это потребует от бюджета дополнительных 110 миллионов рублей в год. Данная инициатива уже находится на рассмотрении в Минфине Татарстана.