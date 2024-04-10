В Татарстане ЧОПы не хотят охранять школы из-за низких тарифов

В связи с этим татарстанский Центр экономических и социальных исследований предложил поднять тарифы на охрану образовательных учреждений первой и второй категории до 162 рублей в час, третей категории — до 140 рублей в час. Это потребует от бюджета дополнительных 110 миллионов рублей в год. Данная инициатива уже находится на рассмотрении в Минфине Татарстана.