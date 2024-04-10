На левом берегу Дона появится новое пространство для жизни и отдыха

«Территория захламленная, загажена. Проведение время от времени активистами субботников ситуацию не изменяет и не изменит по той простой причине, что устройство здесь общественной зоны невозможно без выполнения мероприятий по защите от подтоплений и затоплений. А для этого прежде всего необходимо повысить отметки территорий с завезенным грунтом с устройством пластового дренажа, что, в свою очередь, невозможно без рекультивации существующих зеленых насаждений», — сказал Александр Евсеев.