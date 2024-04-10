На левом берегу Дона появится новое пространство для жизни и отдыха

«Основная идея развития левобережной зоны — создание принципиально новой городской среды с применением инновационных технологий и передовых проектов решений, с использованием качественных современных материалов. В 2022 году дан старт новому этапу развития левобережья. Это освоение восточной и северной территорий. За короткий период здесь уже многое сделано в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта», — рассказал директор департамента архитектуры и градостроительства Ростова Глеб Мельников.
Сегодня рядом со стадионом «Ростов Арена» уже строится жилой комплекс, где введены в эксплуатацию первые дома и возводятся детский сад и школа. Застройщик также обещает комплексно развить квартал. Помимо этого, одобрен инвестпроект по улице Пойменной, где расположатся жилые дома и общественно значимые объекты, например, ипподром.
Совет Общественной палаты одобрил еще один проект освоения территории на берегу Дона. Генеральный директор «СМУ-1» Александр Евсеев рассказал о планах построить жилой комплекс с парком и общественным пляжем рядом с Шоссейной улицей и объяснил выбор места. По его словам, сейчас территория безлюдная и неухоженная, там растет более 550 аварийных деревьев, которые могут упасть в любой момент из-за постоянных подтоплений.
«Территория захламленная, загажена. Проведение время от времени активистами субботников ситуацию не изменяет и не изменит по той простой причине, что устройство здесь общественной зоны невозможно без выполнения мероприятий по защите от подтоплений и затоплений. А для этого прежде всего необходимо повысить отметки территорий с завезенным грунтом с устройством пластового дренажа, что, в свою очередь, невозможно без рекультивации существующих зеленых насаждений», — сказал Александр Евсеев.
Сейчас в планах у застройщика построить четыре жилых многоэтажки, два детских сада, поликлинику, помещения для занятий спортом и досуга, а также отделения почты и банка.
«Мы уделяем внимание особенностям строительства на этом земельном участке исходя из собственного опыта сооружения зданий на обводненных грунтах. Будет построена канализационная насосная станция. Увеличенная мощность позволит собирать и очищать стоки, в том числе с улицы Шоссейной, это улучшит экологическое состояние района. Для исключения подтопления окружающей застройки грунтовыми водами будет выполнен пластовый дренаж. В связи с проектированием и строительством канализационной насосной станции для жилых домов микрорайона у владельцев домовладений появится возможность обеспечить дома канализацией», — рассказал Александр Евсеев.
В парковой зоне на специально завезенном плодородном грунте высадят множество хвойных и ценных пород деревьев. Застройщик хочет перевыполнить план по озеленению в 1,5 раза.
По словам Александра Евсеева, проект также позволит соединить существующую набережную, которая идет от Левобережного парка, с новой и создаст больше возможностей для отдыхающих и туристов. У ростовчан также появится новый пляж с видом на центр города. Застройщик уточнил, что на территории комплекса не будет никаких шлагбаумов и она будет доступна абсолютно каждому.
«Реализация проекта обойдется в 15 млрд рублей. То есть больше 3 млрд налогов поступят в бюджет. А после того как будет введён объект в эксплуатацию, муниципалитет, соответственно, и жители города Ростова будут дополнительно получать налоги. Это тоже плюс», — сказал председатель совета СРО Союз «Строители Ростовской области» Адам Батажев.
Доцент кафедры «Градостроительство и проектирование зданий» ДГТУ Юрий Дворников считает, что новый парк будет восприниматься как въездные ворота в город, а высотный комплекс будет напоминать маяк и тем самым привлечет внимание туристов.