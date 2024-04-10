Омским учителям увеличат размер ежемесячных выплат

В России повысили ежемесячные выплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в колледжах и техникумах. Получать надбавки будут педагоги, которые работают в населённых пунктах с численностью менее 100 тысяч человек.
«С 1 марта размер таких ежемесячных выплат увеличен с 5 000 до 10 тысяч рублей. На эти цели в 2024 году из федерального бюджета будет выделено почти 3 млрд рублей», — рассказал глава регионального Минобра Иван Кротт.
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Также с 1 сентября этого года советники директоров по воспитанию в школах и колледжах ежемесячно будут получать по 5 000 рублей в качестве надбавки. Такая мера поддержи распространится на 37 тысяч сотрудников.