Алиханов: строительство мусороперерабатывающего завода в регионе начнется в этом году

Напомним, в ноябре 2021 года власти сообщали, что в 2022-м начнется строительство мусоросортировки под Корнево. Заключенным между правительством области и концессионером соглашением предусмотрено, что должен быть построен современный сортировочный комплекс с системой отбора органических отходов для последующего компостирования. Однако сроки сдвинулись: в марте 2023 года министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин заявлял, что «на сегодняшний день окончание строительства — 2024 год с учетом всех экспертиз».