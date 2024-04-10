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В Татарстане решили запустить маркетплейс по продаже имущества банкротов

Это пилотный проект, который реализуется в сотрудничестве с налоговой службой.

Источник: Комсомольская правда

Налоговая служба решила запустить в Татарстане пилотный проект по продаже имущества банкротов — «Витрина имущества банкротов». Речь, по сути, идет о маркетплейсе, на котором можно приобрести недвижимость, машины, земельные участки, оборудование и даже готовый бизнес. При этом без разницы, как всем этим распорядится покупатель, все это можно потом и перепродать.

Все действительно будет, как в других маркетплейсах — бесплатный доступ, лоты с характеристиками, фото и видео. При этом все данные подтверждаются электронными ресурсами Росреестра и ГИБДД.