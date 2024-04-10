В Татарстане решили запустить маркетплейс по продаже имущества банкротов

Налоговая служба решила запустить в Татарстане пилотный проект по продаже имущества банкротов — «Витрина имущества банкротов». Речь, по сути, идет о маркетплейсе, на котором можно приобрести недвижимость, машины, земельные участки, оборудование и даже готовый бизнес. При этом без разницы, как всем этим распорядится покупатель, все это можно потом и перепродать.