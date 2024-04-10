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Что больше всего подорожало в марте в Беларуси

Годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%. За месяц продовольственные и непродовольственные товары прибавили 0,5%, а услуги подорожали на 0,3%. Среди продуктов больше всего подорожали овощи — плюс 1,3% за март, сообщает Национальный статистический комитет. ﻿

Источник: AP 2023

Годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%. За месяц продовольственные и непродовольственные товары прибавили 0,5%, а услуги подорожали на 0,3%. Среди продуктов больше всего подорожали овощи — плюс 1,3% за март, сообщает Национальный статистический комитет.

В списке наиболее подорожавших продуктов также указаны куры (1,1%) и алкоголь (1%). А вот рыба, наоборот, подешевела на 1,4%.

Среди непродовольственных товаров в топ-3 самых подорожавших в марте попали синтетические моющие средства (1,2%), одежда (1,1%) и лекарства (1%). В то же время бытовые электротовары подешевели на 0,2%.

В услугах сразу 7,1% прибавили туристические и услуги культуры — 2,6%. Железнодорожный транспорт стал дороже на 1,6%.

экономика