Что больше всего подорожало в марте в Беларуси

Годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%. За месяц продовольственные и непродовольственные товары прибавили 0,5%, а услуги подорожали на 0,3%. Среди продуктов больше всего подорожали овощи — плюс 1,3% за март, сообщает Национальный статистический комитет.
В списке наиболее подорожавших продуктов также указаны куры (1,1%) и алкоголь (1%). А вот рыба, наоборот, подешевела на 1,4%.
Среди непродовольственных товаров в топ-3 самых подорожавших в марте попали синтетические моющие средства (1,2%), одежда (1,1%) и лекарства (1%). В то же время бытовые электротовары подешевели на 0,2%.
В услугах сразу 7,1% прибавили туристические и услуги культуры — 2,6%. Железнодорожный транспорт стал дороже на 1,6%.