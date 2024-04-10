Что больше всего подорожало в марте в Беларуси

Годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%. За месяц продовольственные и непродовольственные товары прибавили 0,5%, а услуги подорожали на 0,3%. Среди продуктов больше всего подорожали овощи — плюс 1,3% за март, сообщает Национальный статистический комитет. ﻿