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Омичей приглашают на работу с зарплатой до 100 тысяч рублей

Мероприятие состоится в 11:00.

Источник: Om1.ru

В субботу, 13 апреля, в кадровом центре на Тарской, 11 пройдёт очередная ярмарка вакансий. Главным работодателем в этот раз станет Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Мероприятие состоится в 11:00.

На собеседовании с представителями цехов и отделов соискатели смогут получить полную информацию о вакантных местах, об условиях работы и заработной плате. По словам представителей «Омсктрансмаша», на прошлую ярмарку пришло около 50 омичей, 20 из которых в этот же день заполнили анкеты и уже проходят этапы трудоустройства.

Ранее в ведомстве рассказывали о самых востребованных вакансиях на предприятии. Среди них — токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. Их зарплата может достигать 100 тысяч рублей.