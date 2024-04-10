Омичей приглашают на работу с зарплатой до 100 тысяч рублей

В субботу, 13 апреля, в кадровом центре на Тарской, 11 пройдёт очередная ярмарка вакансий. Главным работодателем в этот раз станет Омский завод транспортного машиностроения («Омсктрансмаш»). Мероприятие состоится в 11:00.
На собеседовании с представителями цехов и отделов соискатели смогут получить полную информацию о вакантных местах, об условиях работы и заработной плате. По словам представителей «Омсктрансмаша», на прошлую ярмарку пришло около 50 омичей, 20 из которых в этот же день заполнили анкеты и уже проходят этапы трудоустройства.
Ранее в ведомстве рассказывали о самых востребованных вакансиях на предприятии. Среди них — токари, фрезеровщики и операторы станков с ЧПУ. Их зарплата может достигать 100 тысяч рублей.