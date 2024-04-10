Омичей приглашают на работу с зарплатой до 100 тысяч рублей

На собеседовании с представителями цехов и отделов соискатели смогут получить полную информацию о вакантных местах, об условиях работы и заработной плате. По словам представителей «Омсктрансмаша», на прошлую ярмарку пришло около 50 омичей, 20 из которых в этот же день заполнили анкеты и уже проходят этапы трудоустройства.