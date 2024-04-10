С 15 апреля отключения горячей воды начнутся в Воронеже

С понедельника, 15 апреля, в Воронеже начнется сезон плановых отключений горячей воды. Об этом предупредили горожан в компании «Квадра» 10 апреля.
Специалисты приступят к гидравлическим испытаниям для подготовки трубопроводов к работе в отопительный сезон 2024−2025 года. Таким образом они будут выявлять скрытые повреждения на сетях с горячей водой.
В «Квадре» пояснили, что целостность трубы проверяется повышенным давлением — в 1,25 раза выше рабочего. Если на протяжении 10 минут выдерживает, его, то гидравлика успешна. Если давление снижается, то сеть повреждена и ее надо ремонтировать.
Для такой проверки необходимо отключать горячую воду, потому что внутридомовые коммуникации такой нагрузки могут не выдержать. Узнать, когда и в каких домах пересохнут краны, можно будет на сервисе компании.