В Индустриальном районе Перми планируют построить школу на 1050 мест

Новое образовательное учреждение планируют возвести на улице Архитектора Свиязева. Здание будет рассчитано на 1050 мест. В новой школе будут учиться ребята с 5 по 11 класс. В здании обустроят 42 учебных класса, два спортзала, актовый зал, библиотеку, конференц-зал, центр детских инициатив, медпункт и столовую. Также здесь появятся мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская мастерские.