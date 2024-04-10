В Индустриальном районе Перми планируют построить школу на 1050 мест

Определен подрядчик на разработку проекта и строительство новой школы в Индустриальном районе Перми. Победителем конкурса стала компания ООО «Кинетика» (бывшее ЖБК-Строй). Стоимость работ составит 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.
Новое образовательное учреждение планируют возвести на улице Архитектора Свиязева. Здание будет рассчитано на 1050 мест. В новой школе будут учиться ребята с 5 по 11 класс. В здании обустроят 42 учебных класса, два спортзала, актовый зал, библиотеку, конференц-зал, центр детских инициатив, медпункт и столовую. Также здесь появятся мастерская по обработке тканей, столярная и слесарская мастерские.
Территорию школы разделят на несколько зон. Физкультурно-спортивная зона будет включать футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола и волейбола. Также на территории планируется обустроить зоны для активного и тихого отдыха, зону для проведения мероприятий с размещением флагштока.
Начать строительство новой школы подрядчику предстоит в апреле 2025 года. Завершить возведение объекта и сдать его в эксплуатацию планируется до конца 2026 года.