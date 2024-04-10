В Самарской области в СНТ теперь можно создавать населенные пункты

Теперь садоводческие товарищества на территории Самарской области могут быть включены в населенные пункты. Либо такие пункты можно создавать на территории самих СНТ. Соответствующие изменения внесены в региональный закон «О земле», документ опубликован на сайте областного правительства.
Правда, для этого нужно соблюсти несколько условий. Чтобы войти в населенный пункт, территории садоводчества и огородничества должны иметь общую границу с населенным пунктом, а их площадь не должна быть больше площади пункта. Важно, чтобы было общее решение членов товарищества, а региональные нормы не нарушались. Границы СНТ должны иметь межевание. А если речь идет о территории для садоводчества, то не менее чем на половине вех участков должны быть жилые дома.
Чтобы создать населенный пункт в СНТ, его границы должны быть определены проектом межевания. Необходимо соответствующее решение общего собрания товарищества. СНТ не должно иметь общих границ с каким-то населенным пунктом, и хотя бы на 80% участков должны быть жилые дома. Разумеется, создание населенного пункта не должно нарушать действующих законов и правил.