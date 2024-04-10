В Самарской области в СНТ теперь можно создавать населенные пункты

Правда, для этого нужно соблюсти несколько условий. Чтобы войти в населенный пункт, территории садоводчества и огородничества должны иметь общую границу с населенным пунктом, а их площадь не должна быть больше площади пункта. Важно, чтобы было общее решение членов товарищества, а региональные нормы не нарушались. Границы СНТ должны иметь межевание. А если речь идет о территории для садоводчества, то не менее чем на половине вех участков должны быть жилые дома.