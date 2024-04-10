В Калининградской области впервые запустили производство черной икры

На акваферме ООО «Русская улитка» в тестовом режиме начали производить черную икру стерляди. В этом году хозяйство намерено получить не менее 100 кг деликатеса. А уже в следующем году на ферме рассчитывают получить первую черную икру осетра, ее планируется производить до 1 тонны в год. На базе аквафермы создадут турплощадку с дегустационным залом и познавательной программой.