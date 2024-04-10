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«Черный список»: каким пассажирам отказывают в перелете

В современном мире безопасность воздушных перевозок стала одним из ключевых приоритетов для авиакомпаний. В свете многочисленных инцидентов и угроз компании во всем мире внедряют новые меры безопасности, в том числе использование черных списков. Эти списки содержат имена пассажиров, которым может быть отказано в посадке на борт по разным причинам. Каким категориям пассажиров могут отказать в перевозке, рассказывает Tengri Travel.

Источник: Reuters

Черные списки содержат имена пассажиров, которые нарушали правила безопасности и подвергали риску других пассажиров. Этот критерий применяют авиакомпании по всему миру.

По словам представителей Air Astana, компания отказывает в обслуживании пассажирам, включенным в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена. По последним данным, в этот список включены 4 человека. Они были внесены в реестр после проявленного поведения, которое создало угрозу безопасности на борту. В частности, эти пассажиры применили физическую силу по отношению к бортпроводникам.

«Данные лица включены в этот реестр по причине проявления поведения, которое создало угрозу безопасности. Пассажиры применили физическую силу по отношению к бортпроводникам, по прилете были переданы сотрудникам полиции и привлечены по статьям 73−1, 434, 566 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях».

рассказали в авиакомпании.

В авиакомпании Scat сообщили, что пассажиры, демонстрирующие деструктивное поведение или находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, могут быть отстранены от посадки на борт.

«Если пассажир демонстрирует деструктивное поведение либо находится в состоянии алкогольного опьянения, его могут не допустить к вылету. Политика черных списков в компании пока не применяется, однако это возможно в дальнейшем».

объяснили представители.

Стоит отметить, что эти меры направлены на обеспечение безопасности и комфорта всех пассажиров на борту. Представители компаний подчеркнули, что безопасность и благополучие пассажиров являются для них приоритетом номер один и они будут продолжать принимать необходимые меры для их обеспечения.