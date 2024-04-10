«Черный список»: каким пассажирам отказывают в перелете

В современном мире безопасность воздушных перевозок стала одним из ключевых приоритетов для авиакомпаний. В свете многочисленных инцидентов и угроз компании во всем мире внедряют новые меры безопасности, в том числе использование черных списков. Эти списки содержат имена пассажиров, которым может быть отказано в посадке на борт по разным причинам. Каким категориям пассажиров могут отказать в перевозке, рассказывает Tengri Travel.