Аксенов: по всему Крыму обновляют 110 подстанций

Глава Крыма отметил, что модернизация станет стимулом для дальнейшего развития Крыма, а также запуска новых крупных проектов. По его словам, речь, в частности, идет о строительстве круглогодичных курортов в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Эти объекты планируют возвести в Евпатории и Сакском районе.