Аксенов: по всему Крыму обновляют 110 подстанций

В настоящее время по всему Крыму обновляют 110 подстанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
— Осмотрел модернизированные объекты сетевой инфраструктуры западного побережья Крыма — высоковольтные подстанции «Евпатория» и «Мойнаки», — рассказал руководитель региона.
Как пояснил Аксенов, переоснащение объектов позволит повысить стабильность подачи электричества. Кроме того, будет сформирован резерв для подключения к электросетям новых абонентов.
Глава Крыма отметил, что модернизация станет стимулом для дальнейшего развития Крыма, а также запуска новых крупных проектов. По его словам, речь, в частности, идет о строительстве круглогодичных курортов в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Эти объекты планируют возвести в Евпатории и Сакском районе.
— Также идет техническое обновление 110 электроподстанций во всей республике, — отметил Аксенов.
Глава Крыма пояснил, что прежде всего такие работы ведутся в сельской местности. Он добавил, что держит на особом контроле вопрос реконструкции электросетевого хозяйства.