Белстат подсчитал, что больше всего подорожало в Беларуси в марте

В категории продуктов питания за месяц заметнее всего подорожали овощи (+1,3%), куры (+1,1%), а также алкогольные напитки (+1%). А мороженая рыба подешевела на 1,4%.
Среди наиболее подорожавших непродовольственных товаров — синтетические моющие средства (1,2%), одежда (1,1%) и лекарства (1%). Бытовые электротовары подешевели на 0,2%.
Также существенно выросли цены на туристические услуги (+7,1%), услуги культуры (+2,6%), железнодорожного транспорта (+1,6%) и санаторно-оздоровительные сервисы (+1,5%).
По данным Белстата, годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%.