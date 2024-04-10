Вашингтон
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белстат подсчитал, что больше всего подорожало в Беларуси в марте

В течение марта продовольственные и непродовольственные товары прибавили 0,5%, а услуги подорожали на 0,3%. Такие данные сообщает Национальный статистический комитет Беларуси.

В категории продуктов питания за месяц заметнее всего подорожали овощи (+1,3%), куры (+1,1%), а также алкогольные напитки (+1%). А мороженая рыба подешевела на 1,4%.

Среди наиболее подорожавших непродовольственных товаров — синтетические моющие средства (1,2%), одежда (1,1%) и лекарства (1%). Бытовые электротовары подешевели на 0,2%.

Также существенно выросли цены на туристические услуги (+7,1%), услуги культуры (+2,6%), железнодорожного транспорта (+1,6%) и санаторно-оздоровительные сервисы (+1,5%).

По данным Белстата, годовая инфляция в марте сохранилась в Беларуси на уровне февраля — 5,6%.