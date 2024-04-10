Увеличить стоимость проезда в автобусах предложили в Астане

«В прошлом году он составлял 34 миллиарда тенге, сейчас вырос до 38 миллиардов тенге. В связи с этим в 2024 году мы предлагаем увеличить стоимость проезда в общественном транспорте до 110 тенге при безналичном расчете и до 220 тенге при наличном расчёте. При этом сумма субсидий будет снижена на три миллиарда тенге в 2024 году», — добавил глава департамента.