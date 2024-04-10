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МТЗ показал первый беспилотный трактор в Беларуси

В Беларуси МТЗ представил первый беспилотный трактор.

Источник: официальный телеграм-канал МТЗ

Минский тракторный завод показал, как выглядит первый беспилотный трактор. Информация и фото опубликованы в официальном телеграм-канале МТЗ.

В сообщении говорится, что первый в Беларуси беспилотный трактор находится в Брестском государственном техническом университете для усовершенствования и изучения. Отмечается, что центр компетенций «Промышленная робототехника и цифровой инжиниринг» будет разрабатывать ПО для BELARUS 3523i, который предназначен для распознавания трактором движимых, а также недвижимых объектов в момент выполнения сельскохозяйственных работ. В вузе выразили уверенность в том, что научные исследования поспособствуют повышению качества. Кроме того, они поспособствуют эффективности подготовки кадров для АПК в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0».