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Нацбанк Беларуси заявил про курс доллара и курс евро на 11 апреля 2024

Национальный банк Беларуси установил курс доллара, евро и российского рубля на 11 апреля 2024, четверг.

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 11 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2614 рубля, 1 евро — 3,5421 BYN, 100 российских рублей — 3,4986 белорусского рубля.

Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 10 апреля, среду, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2551 рубля, 1 евро — 3,5368 BYN, 100 российских рублей — 3,5109 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро продолжили повышаться, а курс российского рубля вновь несколько снизился в четверг, 11 апреля.

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