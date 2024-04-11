Нацбанк Беларуси заявил про курс доллара и курс евро на 11 апреля 2024

Устанавливаемые ежедневно Нацбанком официальные курсы рубля по отношению к иностранным валютам содержат и курсы доллара, евро и российского рубля, которые белорусы чаще всего сдают и покупают в обменных пунктах коммерческих банков. Курсы Нацбанка на 11 апреля, четверг, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2614 рубля, 1 евро — 3,5421 BYN, 100 российских рублей — 3,4986 белорусского рубля.
Напомним, курсы НБРБ в отношении этих валют на 10 апреля, среду, выглядят так: 1 доллар США равен 3,2551 рубля, 1 евро — 3,5368 BYN, 100 российских рублей — 3,5109 белорусского рубля. То есть курс доллара и курс евро продолжили повышаться, а курс российского рубля вновь несколько снизился в четверг, 11 апреля.