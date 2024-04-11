Ремонт моста через Амур в Хабаровском крае начнется в мае 2024 года

В 2024 году начнется ремонт моста через Амур в Хабаровском крае. Речь идет об искусственном сооружении на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Объект протяженностью около 1,5 км расположен на 170-м км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».

Автодорожная часть моста была построена в 1982-м году под нагрузки того времени. Сегодня по нему проезжает около 5,5 тысяч автомобилей в сутки. Долгий период эксплуатации в совокупности с возросшей интенсивностью движения способствуют развитию дефектов мостового полотна.