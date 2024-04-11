Ремонт моста через Амур в Хабаровском крае начнется в мае 2024 года

В 2024 году начнется ремонт моста через Амур в Хабаровском крае. Речь идет об искусственном сооружении на подъезде к Комсомольску-на-Амуре. Объект протяженностью около 1,5 км расположен на 170-м км федеральной автомобильной дороги А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу ФКУ ДСД «Дальний Восток».
«Ремонт рассчитан на три года. Объект технически сложный — длина каждого ферменного пролета составляет более 350 метров, при этом работы будут проводиться на высоте 50 метров от уровня воды. Поскольку мост обеспечивает бесперебойное сообщение с Комсомольском-на-Амуре и не имеет альтернативного объезда, на период ремонта движение транспорта прерывать не будут», — отметил директор подведомственного Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.
Специалисты отремонтируют пролетные строения и мостовое полотно, а также выполнят замену ограждений безопасности и уложат новое асфальтобетонное покрытие на всей протяженности моста. Кроме того, проектом предусмотрено устройство электроосвещения на проезжей части, а также архитектурно-художественной подсветки.
Приступить к работам планируется в мае текущего года после наступления устойчивых положительных температур. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2026-й год.