Работодатели в Хабаровском крае получают субсидию за устроенных безработных

Почти двести работодателей в Хабаровском крае и ЕАО получили компенсацию от регионального Отделения СФР за трудоустройство новых сотрудников по программе субсидирования найма. С 2021 года 172 организации в Хабаровском крае и Еврейской автономной области получили в общей сложности более 25,5 миллионов рублей за трудоустройство 521 безработного гражданина, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Субсидия компенсирует часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников при условии приема на работу определенных категорий, среди них — безработные; работники, которые находятся под угрозой увольнения или уволенные в связи с ликвидацией предприятия; молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий, члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих, беженцы с Украины; переехавшие из другого региона для трудоустройства по востребованным профессиям. Важно, чтобы работники, за которых страхователи хотят получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Единственное исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют.
В числе других требований — не находиться в стадии ликвидации или банкротства и не получать другие льготы по линии борьбы с безработицей.
— В рамках программы стимулирования занятости субсидия выплачивается работодателю за каждого трудоустроенного работника в размере одного МРОТ с учетом районного коэффициента плюс сумма страховых взносов. Такая выплата производится четыре раза: по завершению первого, третьего, шестого и двенадцатого месяцев работы трудоустроенного, — пояснила управляющий ОСФР по Хабаровскому краю и ЕАО Ирина Звержеева.
Средняя компенсация, которая предоставляется работодателям, — около 90 тысяч рублей на сотрудника. За трудоустройство некоторых работников субсидия предоставляется в повышенном размере. Так, за людей с инвалидностью компания получит не три, а шесть МРОТ, а за переселенцев — 12.
Чтобы получить субсидию, работодателям нужно через портал «Работа в России» обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии, а затем направить заявление через личный кабинет страхователя на сайте Социального фонда. Вопросы, которые касаются программы субсидирования найма сотрудников, можно задать специалистам по телефону региональной «горячей линии» для страхователей: 8 (4212) 911 — 230.