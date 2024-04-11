Работодатели в Хабаровском крае получают субсидию за устроенных безработных

Субсидия компенсирует часть расходов бизнеса на зарплаты сотрудников при условии приема на работу определенных категорий, среди них — безработные; работники, которые находятся под угрозой увольнения или уволенные в связи с ликвидацией предприятия; молодежь до 30 лет, ветераны боевых действий, члены семей погибших в ходе СВО военнослужащих, беженцы с Украины; переехавшие из другого региона для трудоустройства по востребованным профессиям. Важно, чтобы работники, за которых страхователи хотят получить субсидию, на момент заключения трудового договора имели официальный статус безработных и не были зарегистрированы в качестве ИП или самозанятых. Единственное исключение сделано для беженцев, к ним такие требования не предъявляют.