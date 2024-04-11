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Молодым семьям из Братска торжественно вручили сертификаты на покупку жилья

Выплата составляет от 624 000 до 2 000 142 рублей.

Источник: Мэрия Братска

В Братске прошла церемония по вручению сертификатов на приобретение жилья молодым семьям. Об этом сообщает глава города Сергей Серебренников в социальных сетях.

— В 2024 году мы уже выдали сертификаты 66 семьям и вот вручаем еще 32 сертификата. За время работы программы «Жилье — молодым» семьям выдали почти 2000 свидетельств. В зависимости от состава семьи выплата составляет от 624 000 до 2 000 142 рублей, — говорит мэр Братска.

По словам Сергея Серебренникова, Братск является самым активным участником программы в Иркутской области. Десятки молодых семей, получая такую серьезную поддержку, принимают решение оставаться в городе.