Молодым семьям из Братска торжественно вручили сертификаты на покупку жилья

— В 2024 году мы уже выдали сертификаты 66 семьям и вот вручаем еще 32 сертификата. За время работы программы «Жилье — молодым» семьям выдали почти 2000 свидетельств. В зависимости от состава семьи выплата составляет от 624 000 до 2 000 142 рублей, — говорит мэр Братска.