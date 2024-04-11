Иркутский аэропорт обслужил миллионного пассажира

Индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти. Ежедневно предприятие обслуживает около 10 тысяч человек. Рост авиаперелетов был зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях. Самыми популярными маршрутами внутри страны у пассажиров стали Москва, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. Что касается международных направлений, то сейчас основные перелеты фокусируются на Таиланде, Китае и странах ближнего зарубежья. В топ региональных маршрутов попали: Усть-Кут, Киренск, Братск, Бодайбо и Жигалово.