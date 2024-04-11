Иркутский аэропорт обслужил миллионного пассажира

Международный аэропорт Иркутска вышел на новый рекордный уровень пассажиропотока. На начало месяца трафик авиаузла составил 1 004 253 пассажира, в то время как в 2023 году за этот же период было обслужено 764 940 пассажиров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Индекс пассажиропотока в иркутском аэропорту продолжает расти. Ежедневно предприятие обслуживает около 10 тысяч человек. Рост авиаперелетов был зафиксирован как на внутренних, так и на международных направлениях. Самыми популярными маршрутами внутри страны у пассажиров стали Москва, Новосибирск, Красноярск и Владивосток. Что касается международных направлений, то сейчас основные перелеты фокусируются на Таиланде, Китае и странах ближнего зарубежья. В топ региональных маршрутов попали: Усть-Кут, Киренск, Братск, Бодайбо и Жигалово.
По итогам пассажиропотока прошлого года международный аэропорт Иркутск в рейтинге аэропортов России занял 12 место, опередив при этом «Емельяново» в Красноярске и «Курумоч» в Самаре. Иркутский авиаузел считается крупнейшим сибирским аэропортом, где ежегодно авиагавань провожает и встречает более трех млн пассажиров.