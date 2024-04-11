Курс тенге на 11 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали снижаться на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:42 аст 10 апреля понизилась на 1 цент, до 89,41 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 7 центов, до 85,16 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей.
Металлы: цены на золото стабилизировались вблизи достигнутого на предыдущей сессии рекордного пика. Инфляционные риски и сохранение геополитической напряженности повышают привлекательность золота в качестве актива-убежища, пишет 1prime.ru. На 21:37 аст цена июньских фьючерсов на золото опускалась на 7,20 долларов, или на 0,30% — до 2 355,40 долларов за тройскую унцию. Стоимость майского фьючерса на серебро повышалась на 0,42% — до 28,1 доллара за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:33 аст bitcoin торговался по 68 910,42 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подешевела на 0,34%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 487,59 долларов, понизившись в цене на 1,07%. Капитализация этой криптовалюты составила 418,5 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,57 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 11 апреля. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 10 апреля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 10 апреля.
1 австралийский доллар 296,15 тенге.
1 азербайджанский манат 263,81 тенге.
10 армянских драм 11,51 тенге.
1 белорусский рубль 136,91 тенге.
1 бразильский реал 89,27 тенге.
10 венгерских форинтов 12,48 тенге.
1 гонконгский доллар 57,09 тенге.
1 грузинский лари 169,05 тенге.
1 датская крона 65,13 тенге.
1 дирхам ОАЭ 121,78 тенге.
1 доллар США 447,15 тенге.
1 евро 485,74 тенге.
1 индийская рупия 5,38 тенге.
1000 иранских риалов 10,6 тенге.
1 канадский доллар 329,85 тенге.
1 китайский юань 61,83 тенге.
1 кувейтский динар 1455,05 тенге.
1 кыргызский сом 5,02 тенге.
1 малайзийский ринггит 94,24 тенге.
1 мексиканское песо 27,4 тенге.
1 молдавский лей 25,55 тенге.
1 норвежская крона 41,95 тенге.
1 польский злотый 114,14 тенге.
1 риал Саудовской Аравии 119,21 тенге.
1 российский рубль 4,8 тенге.
1 СДР 593,53 тенге.
1 сингапурский доллар 332,63 тенге.
1 таджикский сомони 40,95 тенге.
1 тайский бат 12,3 тенге.
1 турецкая лира 13,86 тенге.
100 узбекских сумов 3,53 тенге.
1 украинская гривна 11,47 тенге.
1 фунт стерлингов 567,79 тенге.
1 чешская крона 19,17 тенге.
1 шведская крона 42,41 тенге.
1 швейцарский франк 494,8 тенге.
1 южноафриканский ранд 24,16 тенге.
100 южнокорейских вон 33,11 тенге.
1 японская иена 2,95 тенге.