Курс тенге на 11 апреля, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть начали снижаться на данных о росте запасов нефти и нефтепродуктов в США по итогам прошлой недели. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:42 аст 10 апреля понизилась на 1 цент, до 89,41 долларов за баррель, пишет Интерфакс-Казахстан. Фьючерсы на WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 7 центов, до 85,16 долларов за баррель. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 5,84 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики прогнозировали рост запасов нефти на 2,9 млн баррелей.