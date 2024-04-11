В Красноярске построят новый микрорайон на пять тысяч человек

В Красноярске построят новый жилой микрорайон, рассчитанный на пять тысяч жителей. Соответствующее постановление подписал глава города Владислав Логинов.
Жилые дома появятся на улице Калинина. Там под застройку отдали участок земли, который находится за магазином «Леруа Мерлен». Дома и социальные объекты там будет возводить «Кульбытстрой».
Участок будет застраиваться по принципу КРТ (комплексное развитие территорий — примечание «КП-Красноярск»). Планируется, что в новом микрорайоне будет около двух с половиной тысяч квартир, а также школа на 670 мест и детский садик на 270 мест. Обустроят на месте и парковку на 680 автомобилей.
Социальные объекты сдадут до 2030 года включительно. Полностью работы завершат до 2033 года.
Добавим, что через участок проходит река Бугач. В этом районе благоустроят набережную.