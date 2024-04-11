В Красноярске построят новый микрорайон на пять тысяч человек

Участок будет застраиваться по принципу КРТ (комплексное развитие территорий — примечание «КП-Красноярск»). Планируется, что в новом микрорайоне будет около двух с половиной тысяч квартир, а также школа на 670 мест и детский садик на 270 мест. Обустроят на месте и парковку на 680 автомобилей.