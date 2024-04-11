Завершено строительство газопровода к Находке

«Прокладка трубы закончена, готовность проекта — 100%, и мы заканчиваем свою часть. НЗМУ является главным потребителем газа в Находке — это более 3 мррд кубометров в год. Основная финансовая нагрузка на окупаемость этого газопровода и затрат “Газпрома” ложится на НЗМУ. У нас с “Газпромом” уже подписан 20-летний контракт на поставку газа. Инвестиции, которые вкладывает “Газпром”, окупаются за счет НЗМУ и не ложатся дополнительным бременем на население. Поэтому газификация города стала возможной».