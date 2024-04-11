Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Завершено строительство газопровода к Находке

Находкинский завод минеральных удобрений является главным потребителем газа.

Ветка газопровода до НЗМУ, благодаря которой стала возможна газификация Находки, построена. Об этом на совещании по развитию города доложил губернатору Олегу Кожемяко исполнительный директор НЗМУ Виктор Гребенюков:

«Прокладка трубы закончена, готовность проекта — 100%, и мы заканчиваем свою часть. НЗМУ является главным потребителем газа в Находке — это более 3 мррд кубометров в год. Основная финансовая нагрузка на окупаемость этого газопровода и затрат “Газпрома” ложится на НЗМУ. У нас с “Газпромом” уже подписан 20-летний контракт на поставку газа. Инвестиции, которые вкладывает “Газпром”, окупаются за счет НЗМУ и не ложатся дополнительным бременем на население. Поэтому газификация города стала возможной».

Шесть котельных города планируется перевести на газ в ближайшие два года: одну во Врангеле и пять в крупнейших районах Находки.

«Газоснабжение Находки будет поэтапным. Сейчас завершены проектно-изыскательские работы по котельным Находки и поселка Врангель. Первым этапом в поселке Врангель будет газифицирована одна котельная, и в отопительный период 2025—2026 годов она уже будет переведена на газ», — рассказал на совещании министр энергетики и газоснабжения Приморского края Андрей Леонтьев.

Напомним, сейчас дома и социальные объекты Находки отапливают 43 котельные, которые работают на угле и мазуте.