Жительница Новосибирска через суд въехала в квартиру, купленную с женихом

В Новосибирске приставы помогли местной жительнице вселиться в квартиру, которую она покупала вместе с женихом. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по НСО.
По данным ведомства, у приставов Кировского района было исполнительное производство о вселении в квартиру и порядке пользования жилым помещением. Женщина рассказала, что уже два года не может заехать в квартиру, купленную с бывшим возлюбленным.
Приставы обратились за разъяснениями в суд, который обязал ответчика вселить девушку в квартиру и передать ей ключи.
В присутствии приставов мужчина передал ключи от квартиры и обозначил места общего пользования.
Напомним, новосибирец прописал 4 мигрантов в квартире и попал под уголовное дело.