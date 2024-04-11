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Жительница Новосибирска через суд въехала в квартиру, купленную с женихом

Приставы помогли сибирячке получить ключи от квартиры.

Источник: Reuters

В Новосибирске приставы помогли местной жительнице вселиться в квартиру, которую она покупала вместе с женихом. Об этом сообщила пресс-служба ГУФССП по НСО.

По данным ведомства, у приставов Кировского района было исполнительное производство о вселении в квартиру и порядке пользования жилым помещением. Женщина рассказала, что уже два года не может заехать в квартиру, купленную с бывшим возлюбленным.

Приставы обратились за разъяснениями в суд, который обязал ответчика вселить девушку в квартиру и передать ей ключи.

В присутствии приставов мужчина передал ключи от квартиры и обозначил места общего пользования.

Напомним, новосибирец прописал 4 мигрантов в квартире и попал под уголовное дело.