Хабаровский край получит новую взлётно-посадочную полосу к своему дню рождения

— Планируем ориентировочно закончить к 20 октября — к дню рождения Хабаровского края. Открытие взлётно-посадочной полосы станет подарком и для жителей Верхнебуреинского района и всего края, — отметил Алексей Маслов. — Полоса будет длиной 1300 метров, шириной 36 метров. Эти параметры позволят принимать небольшие самолёты Л-410, а затем и новый российский «Байкал». Его производство должно начаться уже в следующем году. Уже думаем над перспективой второго этапа реконструкции. Так, чтобы наша полоса могла принимать перспективный российский самолёт «Ладога». Его производство планируется запустить в 2027 году. Но, чтобы обслуживать самолёты этого класса, полоса должна быть длиннее.