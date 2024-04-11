Хабаровский край получит новую взлётно-посадочную полосу к своему дню рождения

Власти Верхнебуреинского района Хабаровского края и подрядчик ускорили график работ на строительстве первой на этой территории всесезонной взлётно-посадочной полосы. Изначально сдать её должны были в ноябре. Однако в интервью ГТРК «Дальневосточная» глава районной администрации Алексей Маслов обозначил новые сроки, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Планируем ориентировочно закончить к 20 октября — к дню рождения Хабаровского края. Открытие взлётно-посадочной полосы станет подарком и для жителей Верхнебуреинского района и всего края, — отметил Алексей Маслов. — Полоса будет длиной 1300 метров, шириной 36 метров. Эти параметры позволят принимать небольшие самолёты Л-410, а затем и новый российский «Байкал». Его производство должно начаться уже в следующем году. Уже думаем над перспективой второго этапа реконструкции. Так, чтобы наша полоса могла принимать перспективный российский самолёт «Ладога». Его производство планируется запустить в 2027 году. Но, чтобы обслуживать самолёты этого класса, полоса должна быть длиннее.
Напомним, грунтовое покрытие на взлетно-посадочной полосе почти 30 лет в период распутицы размокало. Подобные условия не дают самолётам перевозить пассажиров весной, осенью, а иногда и летом — в период сильных дождей. Обычно авиасообщение Хабаровск-Чегдомын заканчивалось с окончанием зимы — примерно 30 марта.
Масштабная реконструкция стала возможна благодаря поддержке губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. На это потребуется порядка 215 миллионов рублей. Работы ведутся в рамках государственно-частного партнерства.